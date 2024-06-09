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石井竜也　リトグラフ　雲が流れているということ
商品番号 B52879583008
商品名

石井竜也　リトグラフ　雲が流れているということ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！その昔30年以上前に石井竜也ギャラリー　GALLERIA　HATI　で購入したものです。雲が流れているということ　19900015/300とても希少です。長年大切に飾っていました。細かい傷、汚れなど経年劣化あります。箱はありません。画像を見て頂いてご理解頂ける方テッペイちゃんファンの方(おまけ付き)大切に飾って頂ける方どうぞよろしくお願いいたします。サイズ縦53cm横42cm
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