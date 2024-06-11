TASCAM コンパクトMTR DP-004

TASCAMの気軽に多重録音が楽しめる4トラックのMTRです。ケーブルなどの付属品はありませんが、箱、説明書はあります。あと特典でついてきた専用ケース見つけたので一緒につけます。DP-004は、誰でも簡単にCDクオリティの音楽制作ができる、4トラックデジタルマルチトラックレコーダーです。ギターやベース、ボーカルなど、別々の4つの音をかさねて録音することができます。録音済みのトラックを再生しながら、かさねて録音できるオーバーダビング機能を搭載していますので、演奏の録り直しもすぐにできます。ステレオコンデンサーマイクを内蔵していますので、DP-004一台でアコースティック楽器の録音を簡単に行うことができるほか、エレキギターやキーボードなどを接続可能なため、あらゆる楽器の録音に対応します。◆特長ポータブル4トラックマルチトラックレコーダーCDクオリティの録音（44.1kHz/16bit）2トラック同時録音/4トラック同時再生ステレオマスタートラック装備記録メディアに汎用性の高いSDメモリーカードを採用（SDHCメモリーカード対応）ステレオコンデンサーマイク内蔵内蔵マイクは周囲の音を捉えやすい無指向性内蔵マイク感度はLow/Mid/Highの3段階切り換えが可能簡単明快な操作独立したレベルつまみとPANつまみホイールにより指定した位置に素早く移動可能（ダイレクトロケート機能）IN/OUTポイント間リピート再生2つのマイク/ライン入力（INPUTA/B）INPUTAはギターを直接接続可能トラック編集機能クローントラック（トラック複製）、クリーンアウト（トラック削除）、サイレンス（部分消去）、カット(部分削除)、オープン(無音挿入)録音や編集操作を取り消すアンドゥと、アンドゥを無効にするリドゥクロマチックチューナー内蔵メトロノーム内蔵パソコンとUSB2.0で接続してファイル転送ソングのバックアップ/リストアトラックのWAVファイルインポート/エクスポートステレオマスターをWAVファイルへエクスポート単3乾電池で動作2GBSDメモリーカード付属



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