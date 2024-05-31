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米津玄師♡ HYPE リュック
商品番号 W63853222269
商品名

米津玄師♡ HYPE リュック
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 6,027 円
在庫状況 あり

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商品詳細

米津玄師さんののドローイングをアクセントにした、マウンテンリュックです(*^^*)新品未使用で大切にしまっていましたが、2020年のHYPEツアーグッズですので、中古品だと御理解いただけ、大切にしてくださる方に♡カラー　BLACKサイズ　W29×H52.5×D14.5cm素材　　ポリエステル、ポリウレタン※性質上、表示サイズと若干の誤差が出る場合があります。※環境により画像と実際の色が異なる場合がございます。他にも米津玄師さんのグッズ出品中♡#ピュア☆米津玄師
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