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商品詳細
米津玄師さんののドローイングをアクセントにした、マウンテンリュックです(*^^*)新品未使用で大切にしまっていましたが、2020年のHYPEツアーグッズですので、中古品だと御理解いただけ、大切にしてくださる方に♡カラー BLACKサイズ W29×H52.5×D14.5cm素材 ポリエステル、ポリウレタン※性質上、表示サイズと若干の誤差が出る場合があります。※環境により画像と実際の色が異なる場合がございます。他にも米津玄師さんのグッズ出品中♡#ピュア☆米津玄師
http://narcologia.ru/goods/insignificant662982.html
http://narcologia.ru/goods/unusable87474.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming883992.html
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米津玄師 HYPE リュック の通販 by うさっち｜ラクマ
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