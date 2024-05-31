プロテクションラケット ソフトケース

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商品詳細
※こちらの商品は東京都調布市、もしくは狛江市に引き取りにきてくださる方に限りますPROTECTIONRACKET（プロテクションラケット）のハードウェアケースソフトケースになりますキャスター付きでスムーズな収納・運搬が可能。また、現在は生産終了となってしまった伸縮ハンドル付きです。サイズは 横119cm-縦36cm-深さ23cm定価33000円ほどでした。2回運搬に使用しました。現在も使用するにあたって問題はありませんアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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