『割引』《R》茶道具 鉄風炉　（230330E5）

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ご覧頂きましてありがとうございます。鉄風炉で御座います。内側底に錆箇所、他目立った大きな傷み無し。サイズ径約31㎝×高さ約21㎝#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。