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- 鴛鴦彫金板額飾。美品。秀鳳作。昭和-平成時代。精緻。自家藏出。
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございました。鴛鴦彫金板額飾。美品。秀鳳作。昭和-平成時代。精緻。美術品。幅約41.5cm，高約44.4cm。自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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