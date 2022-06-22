廃盤JAL（旧ロゴ）フライトケース

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商品詳細
スイスAMIET社製ダイヤルロック（ロックナンバー000）解錠の時にバチンッと小気味良い音でアンロックしますサイズ(約)タテ32cm(ハンドル含まず)ヨコ44cmマチ21.5cm目立つような大きい傷や、汚れは無く美品のお品となります。状態も良くそのままご使用頂けます。素材レザー（本革）オールレザー収納（大容量）オープンポケット×2ファスナーポケット×1上部フラッシュライト収納ライセンス収納フライトログ収納開閉仕様ダイヤルロック式フラップ購入は2000年で当時の価格は35000円でした。
http://narcologia.ru/goods/preference221038.html
http://narcologia.ru/goods/preference572138.html
http://narcologia.ru/goods/procurement874133.html
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