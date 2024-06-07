NS-2 (Noise Suppressor)

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商品詳細
NS-2(NoiseSuppressor)BOSS三年ほど前にAmazonで中古購入したものです。購入時に箱や保証書が付属していなかったので本体のみの販売とさせていただきます。動作確認済みですが、全体的に使用感があります。ACアダプターは必要であればお付けします。#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_
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