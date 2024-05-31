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新品　SEYMOUR DUNCAN SL59-1b LITTLE '59
商品番号 V76948609577
商品名

新品　SEYMOUR DUNCAN SL59-1b LITTLE '59
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEYMOURDUNCAN(セイモアダンカン)SL59-1bLITTLE'59STRATBRIDGEWhite未使用未開封。新品。サウンドハウスで購入した本物です。¥15,800（税込）でした。7月に買ったのですが、取り付けるはずのギターを売ってしまいまして、使い道がありません。色は4種類あるうちのホワイトです。新品ですので、3年間の保証中。もし初期不良があった場合は私を通して新品交換してもらえるようサポートします。【説明】ビンテージギブソンに搭載されていたオリジナルピックアップ\"PAF\"のサウンドをシングルコイルサイズに収めたモデル。セラミックマグネットを採用し、典型的なPAFコピーモデルに比べるとやや高域の強調された抜けの良いサウンドになっています。シングルサイズハムバッカーシングルハムアクセサリー・パーツ···ピックアップ
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