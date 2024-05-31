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商品詳細
祖父が趣味で集めていたものですサイズ高さ6.7横8奥行き4.5素人の採寸ですので誤差はお許しください前足の間に人参があります重さ180グラム宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation436821.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming793092.html
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