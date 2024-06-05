☆ 送料無料‼ 美品 Numark MIXTRACK Pro ターンテーブル

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☆商品内容☆☆NumarkMIXTRACKProターンテーブル◆付属品◆・本体(Numarkmixtrackpro)・USBケーブル・JVC製赤白オーディオケーブル※画像にない物は付属致しません※◆状態◆・簡易クリーニング＆除菌、動作確認済みです！・中古品のため底面に細かな傷や擦れなどは少しありますが、その他は大きな傷はなくとても綺麗な商品です！・何か不明な点やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください！・即購入OKです！・他サイトにも掲載中のため売り切れになる場合がございます。◆発送期間◆・入金確認後1～2日以内に発送致します！◆梱包方法◆・梱包はプチプチを二重に巻き、底面に発泡スチロール敷いて破損しないように頑丈に梱包致します！商品到着後動作確認をお願い致します！万が一記載にない初期不良等で動作しない場合は商品到着後3日以内でしたら返品、返金対応を致しますのでご安心してお買い求め下さい！◆発送方法◆ヤマト運輸