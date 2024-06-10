ピカチュウ ar PSA10

151PSAにて鑑定されたカードになります。PSA10より上をお求めの方はご遠慮ください。ケースに初期傷がある場合があります。ご了承ください。気になることがあれば質問してから購入よろしくお願いします。完美品をお求めの方や傷が気になる方は購入をご遠慮ください。カードの状態は写真でご確認の上ご購入をよろしくお願い致します。また、トラブル防止のため一律プレイ用でお願い致します。素人保管になりますので、完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はお控え下さい。トラブル防止の観点から気になる箇所がございましたら、コメント欄から確認等お願いします。折れ、濡れ対策をして発送致します。リザードンVSRリザードンVMAXSSRマリィSRシャイニースター シャイニーボックス ドリームリーグ ボックス ポケモン 色違い 希少 トレーディングカードポケモンカードゲームポケットモンスターポケカBOXボックスパック拡張パックバラ売り美品新品未開封スペシャルアート色違い白銀のランス漆黒のガイスト双璧のファイター連撃一撃シャイニースターvタッグオールスターズウルトラシャイニー仰天のボルテッカー伝説の鼓動ムゲンゾーン 反撃クラッシュVMAXソードシールドオルタージェネシスドリームリーグリミックスバウトミラクルツインスカイレジェンドジージーエンドダブルブレイズフルメタルウォールナイトユイゾンタッグボルトダークオーダー超爆インパクト蒼空摩天PSA10PSA9鑑定しゃいにーいーぶいストリームパーフェクトブラッキーニンフィア 摩天パーフェクト 蒼空ストリーム 25thアニバーサリー フュージョンアーツ スターバース ポケモンgo







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