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ピカチュウ ar PSA10
商品番号 D41588814914
商品名

ピカチュウ ar PSA10
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

151PSAにて鑑定されたカードになります。PSA10より上をお求めの方はご遠慮ください。ケースに初期傷がある場合があります。ご了承ください。気になることがあれば質問してから購入よろしくお願いします。完美品をお求めの方や傷が気になる方は購入をご遠慮ください。カードの状態は写真でご確認の上ご購入をよろしくお願い致します。また、トラブル防止のため一律プレイ用でお願い致します。素人保管になりますので、完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はお控え下さい。トラブル防止の観点から気になる箇所がございましたら、コメント欄から確認等お願いします。折れ、濡れ対策をして発送致します。リザードンVSRリザードンVMAXSSRマリィSRシャイニースター　シャイニーボックス　ドリームリーグ　ボックス　ポケモン　色違い　希少　トレーディングカードポケモンカードゲームポケットモンスターポケカBOXボックスパック拡張パックバラ売り美品新品未開封スペシャルアート色違い白銀のランス漆黒のガイスト双璧のファイター連撃一撃シャイニースターvタッグオールスターズウルトラシャイニー仰天のボルテッカー伝説の鼓動ムゲンゾーン　反撃クラッシュVMAXソードシールドオルタージェネシスドリームリーグリミックスバウトミラクルツインスカイレジェンドジージーエンドダブルブレイズフルメタルウォールナイトユイゾンタッグボルトダークオーダー超爆インパクト蒼空摩天PSA10PSA9鑑定しゃいにーいーぶいストリームパーフェクトブラッキーニンフィア　摩天パーフェクト　蒼空ストリーム　25thアニバーサリー　フュージョンアーツ　スターバース　ポケモンgo
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