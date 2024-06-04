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VESTAX ベスタクス STREET MASTER 5005 ジャンク品
商品番号 U99899881986
商品名

VESTAX ベスタクス STREET MASTER 5005 ジャンク品
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

別のサイトでも販売しているものもあるため、購入前に必ずコメントをお願いいたします。（コメントをいただいたら、こちらから折り返しコメントいたします）VESTAXベスタクスSTREETMASTER5005ジャンク品です。電源アダプター欠品のため、動作確認ができません。故障していても直せる方、部品取りなどにいかがでしょうか。※ジャンク品に、ご理解のある方のみご購入いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。何か不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/procurement957533.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly896484.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit660386.html

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