VESTAX ベスタクス STREET MASTER 5005 ジャンク品

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商品詳細
別のサイトでも販売しているものもあるため、購入前に必ずコメントをお願いいたします。（コメントをいただいたら、こちらから折り返しコメントいたします）VESTAXベスタクスSTREETMASTER5005ジャンク品です。電源アダプター欠品のため、動作確認ができません。故障していても直せる方、部品取りなどにいかがでしょうか。※ジャンク品に、ご理解のある方のみご購入いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。何か不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/procurement957533.html
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit660386.html
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