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時代金工　古銅鎚出　蓮葉　持手菓子器　F　R5996B
商品番号 B71641972049
商品名

時代金工　古銅鎚出　蓮葉　持手菓子器　F　R5996B
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 19,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具主な素材...銅大きさ　高さ約２３．５cm　幅約４０cm×約３２cm　重さ約８３６g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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