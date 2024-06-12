時代金工　古銅鎚出　蓮葉　持手菓子器　F　R5996B

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商品詳細
種類...茶道具主な素材...銅大きさ 高さ約２３．５cm 幅約４０cm×約３２cm 重さ約８３６g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight461828.html
http://narcologia.ru/goods/plaque962007.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis25044.html
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