甲IP006　状態良好　送料無料　即購入可能　スピード発送　九谷焼

【商品状態】・中古品・破損等無く、状態の良い商品となります。・クリーニング済になります。・神経質な方の入札は、ご遠慮願います。【商品内容】・九谷焼 吉田製 金彩色絵 花鳥文 鶉 煎茶器 煎茶道具・まとめ売り商品の場合、バラ売りは行っておりません。・写真に写っているものが、出品対象物になります。【その他】★梱包資材は地球環境を考え、リサイクル資材を使用します。★運送中の破損に対しては、当方では保障致しかねます。【発送説明】★ヤマト運輸にて80サイズにて発送を致します。★北海道、沖縄、離島への発送はできません。甲IP006 状態良好 旧家蔵出し品 九谷焼 吉田製 金彩色絵 花鳥文 鶉 煎茶器 煎茶道具 横手急須 湯冷まし 湯呑 煎茶道具



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