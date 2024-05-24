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Mrs. GREEN APPLE ラババン 缶バッジ まとめ売り
商品番号 S40993508088
商品名

Mrs. GREEN APPLE ラババン 缶バッジ まとめ売り
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···リストバンド/ラバーバンドラババンは以下の4種で、発売当時新品で購入し、ライブの際に2.3回着用し、その後は自宅で保管しておりました。ReproRubberBandGIZAGIZAWristbandENSEMBLEReversibleBandMGAkatakanaWristband缶バッジはENSEMBLEツアーの幕張メッセ公演の際のグッズです。こちらは以前ペンケースに付けていたので表面に擦れ跡があります。ラババンも缶バッジも素人の自宅保管であることをご了承ください。
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