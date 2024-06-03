

米国LP社-プロ・パーカッショニストJembe１オリジナル皮、-



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米国LP社-プロ・パーカッショニストJembe１オリジナル皮、 - 打楽器



米国LP社-プロ・パーカッショニストLP-Jembe3 | inodrone.ma



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鼓面径：37.4cm／高さ：64.5cmオリジナル皮、1999年代に米国LP社で開発・発売された「ボルト式」のジェンベです。今日でも、「LP720X(LPDjembe,NaturalFinish,Chrome)」として販売され、定価も税込み￥135,300という堂々の楽器です。民芸品のジェンベのように「首から吊ったり、足で挟んだり」には適しませんが、アタッチメントを取り付けてスタンドに固定し、様々なパーカッション類やドラムセットと共に用いる方には、相変わらず人気の太鼓です。●太鼓の場合、鼓面を輸送時に保護する為に、「ベニヤ端材」等を用いますが、それ自体は大分汚れたものです。輸送時のみの「緩衝材」としての使用と考えていますので、「汚れた物など嫌だ」という方は、ご購入直前にお申し出ください。割愛し、段ボールなどに替えます。●太鼓の多くが本皮を用いていますので、雨天時の出荷を控えることがあります。基本的にご購入後1週間以内に発送致しますが、悪天候が続く場合、送れることがあるかも知れません。ご使用予定などで「早く送って」という場合は、雨天時でもよろしければ(まず破けることは考えられず、前例もありませんが)お申し出ください。その際の「破れ」の当方の責任は、ご免責下さいますことを堅くお願い致します。●ご購入お申し出から48時間以内に「ご決済」を完了できる方に限り、ご購入手続き下さいませ。●商品到着から24時間以内に「受け取り連絡・手続き」をして下さる方に限り、ご購入下さいませ。●以上が、やむ負えないご事情で難しい場合、ご入札前に「質問欄」でご相談下さいませ。●NC-NRをご厳守下さい。●万が一、「配送中」のトラブルで破損した場合。ご購入者さまが、配送業者にお手続きをして下されば、保険等が還元されます。勿論、郵送業者からの問い合わせには誠実に対応致しますが、当方(出品者)にクレーム・後処理をご依頼されても対応しかねますことを事前にご了承下さい。