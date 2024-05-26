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ドイツのクリスチーヌ　ヒューテの高さ28cmの美しいグラスです
商品番号 B48369354210
商品名

ドイツのクリスチーヌ　ヒューテの高さ28cmの美しいグラスです
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツ　CHRISTINEHUTTE／クリスチーヌ　ヒューテのターコーズブルーの美しいグラスです／高さ28センチありますご覧の様にドイツのターコーズブルーの魅惑的なグラスです。大きなグラスですので使い道はいろいろです。ターコーズブルーが本当に美しいグラスですお皿/お椀/デザート食器...その他
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