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- ドイツのクリスチーヌ ヒューテの高さ28cmの美しいグラスです
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商品詳細
ドイツ CHRISTINEHUTTE／クリスチーヌ ヒューテのターコーズブルーの美しいグラスです／高さ28センチありますご覧の様にドイツのターコーズブルーの魅惑的なグラスです。大きなグラスですので使い道はいろいろです。ターコーズブルーが本当に美しいグラスですお皿/お椀/デザート食器...その他
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