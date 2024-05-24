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SEVENTEEN セブチ　ミンハオ 　トレカ　we make you
商品番号 S16851529980
商品名

SEVENTEEN セブチ　ミンハオ 　トレカ　we make you
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENのトレカになります。トレカはランダムのものになりますので、初期からのスレ、多少の凹みなどがあります。特に透明トレカ、ホログラム、AnOdeのトレカは初期からのスレ、凹みなどがあります。きれいですが、指紋など気にする方はご遠慮ください。＊韓国製品と言うことをご考慮のうえご購入ください。＊トレカがくっついてたりしていたのでもともと後がついてたりしてるものもありますので、神経質な方はご遠慮ください。＊水濡れ、折り曲げ防止のうえ発送させていただきます。＊普通郵便での発送による郵送事故は一切責任をおえませんのでご了承下さい。＊他のページのものとのお纏め可能です。＊配送方法の変更などコメントお願い致します。＊素人、自宅保存なので神経質な方はご遠慮ください。＊何か質問などありましたらコメントお願い致します。
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