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- 映画「バイオハザード：デスアイランド」アクリルスタンドコレクション全5種類セット
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商品詳細
映画「バイオハザード：デスアイランド」アクリルスタンドコレクション全5種類コンプリートセット5人キャラクターを並べると背景が繋がる仕様になっています。他にもバイオハザードの商品出品しています。おまとめご希望の場合コメントお願い致します。他のサイトでも出品している為ご購入前に必ずコメントお願い致します。バイオハザード デスアイランドBIOHAZARDDEATHISLAND
http://narcologia.ru/goods/smear785504.html
http://narcologia.ru/goods/composite592954.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral401432.html
映画「バイオハザード：デスアイランド」アクリルスタンドコレクション全5種類セット
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