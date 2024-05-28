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ウルトラマンティガ ウルトラレプリカ スパークレンス 25th ver. 神光棒
商品番号 Y24496222112
商品名

ウルトラマンティガ ウルトラレプリカ スパークレンス 25th ver. 神光棒
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラマンティガウルトラレプリカスパークレンス25thAnniversaryver.(リニューアル版)になります。人気キャラクター···ウルトラマンティガフィギュアシリーズ···ウルトラマン造形シリーズ···その他新品未開封品、自宅保管品です。状態は画像でご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。ウルトラマントリガー、ウルトラマンダイナ、シン・ウルトラマン、仮面ライダーギーツがお好きな方如何でしょうか。また、CSM(コンプリートセレクションモディフィケーション)、S.H.Figuarts(S.H.フィギュアーツ)、真骨彫製法、ウルトラレプリカを集めている方如何でしょうか。ご不明な点等ございましたら、コメント宜しくお願い致します。出品商品、基本的に全て値下げ交渉可能ですので、コメントよりお声掛け下さい。(常識の範囲内で金額を提示して下さい、またコメント逃げは、しないで下さい)本商品、定期的に値下げをしております。早い者勝ちになります。
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