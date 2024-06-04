福岡ソフトバンクホークス 吉田賢吾選手 EPOCH 直筆サインカード RC

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商品詳細
即購入可◎折り曲げ防止対策、水濡れ防止対策し発送いたします。購入後、スリーブに入れて保管しております。初期傷など神経質な方は購入をご遠慮願います。【商品説明】#カツヲ_野球カード_ホークス福岡ソフトバンクホークス吉田賢吾選手EPOCH2023PREMIEREDITIONルーキーカードRCオートグラフ直筆サインカード20シリ他商品とまとめてご購入でお値下げ可能です。お気軽にコメントお願い致します。【検索用ワード】野球ベースボールカードBBM1st2nd20222023プロ野球チップスプロ野球カードEPOCHTOPPSNPBベースボールシリアルパラレルインサートレギュラーキラカードレアゴールドシルバーホログラム直筆サイン
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