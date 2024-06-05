Vestax CDX-16 音出し確認

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商品詳細
種類···CDJプレーヤー 左右のCDJで ミックスが出来ますミキサーも真ん中に 付いているので コンパクトです 配線の面倒もありません アンプに繋ぎ すぐに 音出し出来ますヘッドホンも確認しました小さな傷などありますCDの読み込み など問題はないです CDJから アンプに繋ぐ 赤白コードは 付属しません
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