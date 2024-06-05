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Vestax CDX-16 音出し確認
商品番号 R89559382308
商品名

Vestax CDX-16 音出し確認
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···CDJプレーヤー　左右のCDJで　ミックスが出来ますミキサーも真ん中に　付いているので　コンパクトです　配線の面倒もありません　アンプに繋ぎ　すぐに　音出し出来ますヘッドホンも確認しました小さな傷などありますCDの読み込み　など問題はないです　CDJから　アンプに繋ぐ　赤白コードは　付属しません
http://narcologia.ru/goods/stealth559076.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture612341.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit900486.html
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