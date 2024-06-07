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商品詳細
m様専用出品になります。ご閲覧いただきありがとうございます。SnowMan佐久間大介くんの第1弾アクリルスタンドになります。目立った汚れ等はございませんが、外で持ち歩いていたため気になる方はご遠慮ください。また外袋を紛失してしまい別の弾のアクリルスタンドの外袋にいれて送付致します。別で出品している佐久間大介くんのアクリルスタンドとセットでの購入も可能になりますのでお気軽にコメントいただけたらと思います。
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