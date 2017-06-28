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B'z　販促物　3種7点セット
商品番号 S60585364084
商品名

B'z　販促物　3種7点セット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POPキット。販促、店頭、告知用。非売品です。新品で未使用ですが、経年劣化は少しあります。ご理解ください。ポスターは2種類。ジャケスリが3種4枚。切り文字はポスターと同じサイズになります。#稲葉浩志#松本孝弘#B'z
http://narcologia.ru/goods/ordering49779.html
http://narcologia.ru/goods/response932742.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual515646.html
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