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Gibson ピックアップ 496R / 500T ハムバッキング
商品番号 S90847251029
商品名

Gibson ピックアップ 496R / 500T ハムバッキング
ブランド名 ギブソン
特別価格 税込 7,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gibsonピックアップ496R/500Tのセットになります。動作確認済みです。中古で購入したギターに付いていたピックアップで、前オーナーがギブソンフライングVから取り外して付けたものと聞いております。その中古ギターのピックアップを他のものに交換したため出品しました。496R/500Tの組み合わせは定番で、特に500Tはギブソンで最も高出力のピックアップのひとつになります。抵抗値フロント用496Rが8.74Ωリア用500Tが15.44Ω多少の測定誤差はご容赦ください。商品は写真が全てで付属品はありません。外観は傷が多目ですが、サウンドには影響ありません。気になる方はご購入をお控え下さい。中古品にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。尚、返品にはお応え出来ませんので、ご納得頂いた上でお願い致します。ご質問がありましたらお気軽にコメント下さい。わかる範囲でお答えします。お値段は現在価格でお願い致します。
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