GROVER JACKSON （ジャンク）。

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キズスレあります。画像のものがすべてとなります。（画像参照）音出しましたが、フロントボディの塗装が剥がれているため全てジャンク扱いでお願い致します。極上美品を求める方や、神経質な方はご遠慮ください。素人的に塗装しました。フレットは90%以上残っていると思います。※必ずお読みください※短時間の簡易チェックのため、見落としや不具合がある可能性がございます。いかなる場合も現状優先、ジャンク品扱いとしてご使用は自己責任でお願い致します。専門知識がありませんので質問に回答できない場合があります。シリーズ...その他タイプ...エクスプローラータイプ