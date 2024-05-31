リーメント　ぷちサンプル　ときめき宝物全10種内袋未開封品　ミニチュア好きさんへ

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2006年リーメントより発売のときめき宝物です。外箱ありますが状態はよくありません。小箱は１つだけあります。上から開けました。内袋は全て未開封です。1.お父さん髪洗って!2.お台所でお手伝い3.夏のおもいで4.うれしい誕生日会5.あこがれお姫様グッズ6.わがやの食卓7.おままごとに夢中8.誰にもあげない宝物9.パンダブーム到来10.私のお部屋サイズ感も良く人気の昭和レトロなシリーズです。ディスプレイにいかがでしょうか？#リーメント#ぷちサンプル#ミニチュア#ドール#ドールハウス#昭和レトロ#懐かしおもちゃ