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商品詳細
カラー...ホワイト種類...皿・鉢〇高さ：7.5cm（写真10．参照）〇口径：18cm（写真9．参照）〇重量：393g※本体と共箱（木）には目立った傷なし（写真1～6.参照）。※共箱（木）、共裂付き（写真7．参照）。※２０年以上前から保管していましたので共箱（紙）には傷みあり、 箱（紙）に”仁清古赤絵”、”鉢”、”中村秋峰”記事欄（写真8．参照）。※倉整理で。母の茶事で使用か。郷里でお茶の先生してました。※個人保管のご理解戴ける方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/septet307819.html
http://narcologia.ru/goods/unusable796074.html
http://narcologia.ru/goods/stair28400.html
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茶道具 仁清古赤絵 菓子器 中村秋峰造 | www.cestujemtrekujem.com
中村秋峰 仁清古赤絵鉢
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