縄文漆器　乾漆手付皿　小泉梁山作

お値下げしました。小泉梁山作の縄文漆器 乾漆手付皿（21センチ）になります。写真だと分かりにくいのですが、持ち手の部分は繊細に編んであります。中身は確認しましたが、素人保管のため見落としている部分があるかもしれません。箱に入れて、長く自宅保管しておりましたので、未使用ですが、箱や説明書には経年劣化によるシミがあります。「いつか…」と思って、ずっと保管していましたが、お好きな方がいればと思い、出品いたします。



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