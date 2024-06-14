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- 縄文漆器 乾漆手付皿 小泉梁山作
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商品詳細
お値下げしました。小泉梁山作の縄文漆器 乾漆手付皿（21センチ）になります。写真だと分かりにくいのですが、持ち手の部分は繊細に編んであります。中身は確認しましたが、素人保管のため見落としている部分があるかもしれません。箱に入れて、長く自宅保管しておりましたので、未使用ですが、箱や説明書には経年劣化によるシミがあります。「いつか…」と思って、ずっと保管していましたが、お好きな方がいればと思い、出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp577122.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral140732.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper767009.html
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縄文漆器 小泉梁山 乾漆手付皿 は自分にプチご褒美を www.geyrerhof.com
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