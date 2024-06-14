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seymour duncan ANTIQUITY
商品番号 E99776101340
商品名

seymour duncan ANTIQUITY
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 15,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seymourduncanANTIQUITYフロント、リアピックアップのセットです。不具合なく使用出来ます1955年、セス・ラバーがデザインしたオリジナルハムバッカーの素晴らしい音を忠実に再現。ピックアップはDC抵抗に若干のバリエーションを付け、オリジナルのような仕上がり。ワックスポッティングされておらず、ヴィンテージサウンドとルックスをキープ。ANTIQUITYHUMBUCKERNeckとバランスが取れるよう、ややHotなキャラクターになっています。1つずつ”Antiquity”ルームで手作りされ、ボトムプレートにはSeymourDuncanオリジナルAntiquityを保証するサインが入っています。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy981753.html
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