seymour duncan ANTIQUITY

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商品詳細
seymourduncanANTIQUITYフロント、リアピックアップのセットです。不具合なく使用出来ます1955年、セス・ラバーがデザインしたオリジナルハムバッカーの素晴らしい音を忠実に再現。ピックアップはDC抵抗に若干のバリエーションを付け、オリジナルのような仕上がり。ワックスポッティングされておらず、ヴィンテージサウンドとルックスをキープ。ANTIQUITYHUMBUCKERNeckとバランスが取れるよう、ややHotなキャラクターになっています。1つずつ”Antiquity”ルームで手作りされ、ボトムプレートにはSeymourDuncanオリジナルAntiquityを保証するサインが入っています。
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