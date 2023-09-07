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AT4040 ワケありお安め
商品番号 J37411920732
商品名

AT4040 ワケありお安め
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。約一年ほど前に購入しました。※注意点として喫煙者と同室で使用していた為、ご了承頂ける方のみご購入ください。主に通話や配信で使用していたので鉄製のポップガードに触れることもあり、傷があります（4枚目）動作については20230907時点で通電、音質共に問題ないことを確認しています。写真に映るものが全てです箱は付属しません、付属のマイク用のケースに入れ防水、防振に配慮して送らせて頂きます。値段交渉もある程度受け付けます。よろしくお願いします。audio−technicaAT4040オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technicaAT4040種類···マイク
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