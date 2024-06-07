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ポケカ　クレイバーストBOX
商品番号 V53043847710
商品名

ポケカ　クレイバーストBOX
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,329 円
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商品詳細

ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット拡張パック『クレイバースト』1BOXシュリンク付きBOX×1箱ポケモンセンター受注生産分です。ポケモンセンターから届いた箱のまま送ります。すり替え防止のため購入後の返品返金などは対応致しませんので神経質な方はご購入をお控えください。★即購入OK★検索用］スノハザードクレイバーストナンジャモsrsarグルーシャディンルーexパオジアンexヘラクロスミモザカエデミライドンボタンキハダポケカ25thピカチュウスカーレットexバイオレットexVMAXクライマックスvstarユニバースソードシールド白熱のアルカナVMAXクライマックス白銀のランス漆黒のガイストロストアビスドリームリーグカミツレのきらめきがんばリーリエ
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