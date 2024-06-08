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寿山高山石　古印材　美品　箱付き　書道　篆刻
商品番号 R64652271159
商品名

寿山高山石　古印材　美品　箱付き　書道　篆刻
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 15,784 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...硯、墨、筆、その他2.5cm角　高7.7cm専用箱付き人気の寿山高山石です。高山石はあまり大きいサイズが出回らず、高7.7cmは珍しく貴重な逸品です。
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