ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「延暦寺雨」作家名：浅野竹二技法：木版画版元：芸艸堂アクリル板の額装です。※箱は付属いたしません。額縁にキズがございますが、版画はダメージ無く美品です。額縁は最後に写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。サイズ額：縦53センチ×横41センチ×厚さ2センチ内窓部分：縦35.5センチ×横23センチ版画全体：縦40.5センチ×横27.5センチ画：縦36センチ×横24センチ＜作者来歴＞浅野竹二（1900～1998）京都生まれ。京都市立絵画専門学校で日本画を専攻、途中油絵に手をそめましたが、再び日本画に復帰、土田麦僊の率いる「山南塾」に入塾し、国画創作協会展に出品するなど日本画家として活躍しました。31才ころより木版画の制作をはじめ、小林清親の「東京名所」に触発され日本各地の名所や行事などを題材にした「名所絵版画シリーズ」を手がけ、一方で自由な表現のもとに創作版画を制作しました。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1172#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #風景画 #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #神社仏閣 #仏教 #宗教 #和風 #和室 #古民家 #床の間 #滋賀 #比叡山 #天台宗 種類...木版画



浅野竹二「延暦寺雨」木版画 芸艸堂版 額縁入り ５５％以上節約 51.0 ...



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浅野竹二木版画 TA18 木屋町 Takeji Asano Shin hanga-木版画 芸艸堂 Woodblock print UNSODO



浅野竹二木版画 東本願寺雨 TA14 Takeji Asano Shin hanga-木版画 芸艸堂 Woodblock print UNSODO



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浅野竹二木版画 TA1 真如堂 Takeji Asano Shin hanga-木版画 芸艸堂 Woodblock print UNSODO



浅野竹二木版画 TA4 八坂の塔 月夜 Takeji Asano Shin hanga-木版画 芸艸堂 Woodblock print UNSODO



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木版画 浅野竹二【八坂の塔 月夜】芸艸堂版 大判 摺木越 彫長島 ...



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浅野竹二 – 芸艸堂



新版画 笠松紫浪「赤坂弁慶橋」浅野竹二「真如堂」再版のお知らせ : 芸 ...