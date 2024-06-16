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浅野竹二「延暦寺雨」木版画 芸艸堂版 額縁入り
商品番号 C74467313083
商品名

浅野竹二「延暦寺雨」木版画 芸艸堂版 額縁入り
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「延暦寺雨」作家名：浅野竹二技法：木版画版元：芸艸堂アクリル板の額装です。※箱は付属いたしません。額縁にキズがございますが、版画はダメージ無く美品です。額縁は最後に写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。サイズ額：縦53センチ×横41センチ×厚さ2センチ内窓部分：縦35.5センチ×横23センチ版画全体：縦40.5センチ×横27.5センチ画：縦36センチ×横24センチ＜作者来歴＞浅野竹二（1900～1998）京都生まれ。京都市立絵画専門学校で日本画を専攻、途中油絵に手をそめましたが、再び日本画に復帰、土田麦僊の率いる「山南塾」に入塾し、国画創作協会展に出品するなど日本画家として活躍しました。31才ころより木版画の制作をはじめ、小林清親の「東京名所」に触発され日本各地の名所や行事などを題材にした「名所絵版画シリーズ」を手がけ、一方で自由な表現のもとに創作版画を制作しました。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1172#骨董　#骨董品　#日本　#日本画　#アート　#美術　#絵画　#画家　#アーティスト　#オブジェ　#風景画　#おしゃれ　#インテリア　#アンティーク　#ヴィンテージ　#版画　#ディスプレイ　#神社仏閣　#仏教　#宗教　#和風　#和室　#古民家　#床の間　#滋賀　#比叡山　#天台宗　種類...木版画
http://narcologia.ru/goods/reinforcement747099.html
http://narcologia.ru/goods/unusable865874.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle725425.html

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