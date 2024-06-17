販売内容変更！　琴　13絃　見た目新品　クリ甲　玉渕巻き　綾杉彫

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値段交渉受付ます。追記:お値段そのまま、販売内容を変更します。付属品を全て新品で付けます。付属品:琴柱鳥居台カバン（紺色）知り合いから譲っていただいた中古の琴ですが、全体を焼き直してあるので、新品と比べても遜色ない見た目になっています。龍眼は新品を付け直しています。口前サックと尾布も新品がついています。裏板に所々小さなキズがありますが、そこまで気にならない程度です。重さは5.9キロです。写真を撮って欲しい部分などあれば、お気軽にお申し付けください。糸は張ってない状態での出品ですが、ご希望されれば、追加料金を頂いて、糸を張ってから発送も出来ます。その場合楽器屋さんに頼むので数日お時間をいただきます。追加料金は10,000円です。糸の銘柄は竹生を使用します。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントしてください。中古品の為、ご理解の上ご購入下さい。よろしくお願い致します。※申し訳ありませんが、北海道、沖縄、離島への配送は別途5000円を追加でいただきます。ご了承ください。#琴#13絃#クリ甲#玉渕