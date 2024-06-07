ミッキーマウス　ボビングヘッド 首振り人形

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商品詳細
kellogg’s×WaltDisneyWorldBobbleHeadフロリダのディズニーワールドで購入したケロッグとディズニーのコラボ商品、ミッキーマウスの首振りフィギュアです。中々出てこないレア物だと思います。高さは約１９ｃｍ。ずっと飾られていました、ほぼ未使用です。othercapclickhere→#thriftshop_em#thriftshop_em#kellogg’s#NIKE#リサイクル#supreme#キャップ#古着#vintage#ビンテージ #ヴィンテージ#used#madeinjapan#日本製#thriftshop_em#supreme#シュプリーム#onlyNYC#オンリー#palace#パレス#noah#ノア#DKNY#BRIXTON（ブリクストン）#CALEE#キャリー#WACKOMARIA#ワコマリア#ラルフローレン
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