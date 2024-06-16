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ポケモンカード　デオキシス　デルタ種　1ED
商品番号 T95671537812
商品名

ポケモンカード　デオキシス　デルタ種　1ED
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手後すぐにスリーブに入れて保管しましたが素人保管なのでプレイ用としてお願いします。状態は写真を参考にしてください。一度人の手に渡ったものですので神経質な方の購入はご遠慮ください。
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