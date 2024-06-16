ポケモンカード　デオキシス　デルタ種　1ED

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商品詳細
入手後すぐにスリーブに入れて保管しましたが素人保管なのでプレイ用としてお願いします。状態は写真を参考にしてください。一度人の手に渡ったものですので神経質な方の購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming268092.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit831486.html
http://narcologia.ru/goods/pompous212523.html
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