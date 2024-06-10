【最終価格・新品未開封】ホットトイズ　タスクマスター

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【ホットトイズ・ムービーマスターピース】1／6スケールフィギュアタスクマスターです。未開封品となります。値下不可です。発売当初あみあみにて新品で購入しましたが、梱包未開封のまま室内で保管しておりました。ペットの飼育・喫煙はしておりません。未開封の為、商品の確認はしておりませんのでご了承願います。発送はあみあみの梱包箱のままとさせて頂きます。※注意事項:平日は仕事の関係で発送に時間を頂いてしまう場合があります。ご理解頂ける方検討をお願い致します。ホットトイズマーベルブラックウィドウタスクマスター