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【最終価格・新品未開封】ホットトイズ　タスクマスター
商品番号 A87405218850
商品名

【最終価格・新品未開封】ホットトイズ　タスクマスター
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ホットトイズ・ムービーマスターピース】1／6スケールフィギュアタスクマスターです。未開封品となります。値下不可です。発売当初あみあみにて新品で購入しましたが、梱包未開封のまま室内で保管しておりました。ペットの飼育・喫煙はしておりません。未開封の為、商品の確認はしておりませんのでご了承願います。発送はあみあみの梱包箱のままとさせて頂きます。※注意事項:平日は仕事の関係で発送に時間を頂いてしまう場合があります。ご理解頂ける方検討をお願い致します。ホットトイズマーベルブラックウィドウタスクマスター
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