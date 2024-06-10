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サンリオ　バルーン風マスコット　全８種
商品番号 G81602774572
商品名

サンリオ　バルーン風マスコット　全８種
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

持っても、飾ってもかわいいスティックバルーン風マスコット☆プレゼントやイベントを華やかに彩って盛り上げてくれる★マスコットと一緒にコンフェッティやスパンコールなどを入れてアレンジを楽しんで♪■サイズ約10×5.7×29cm■主な素材・原料ポリエステル●ハート形ケースの中にマスコット入り●ケースにシールを貼ったり中に小物を入れたりして、カスタマイズ可能■シナモロール■ハローキティ■マイメロディ■クロミ■ポムポムプリン■ポチャッコ■ハンギョドン■タキシードサム新品タグ付きバラ売り　お値下げ不可です。全８種8点セット
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