持っても、飾ってもかわいいスティックバルーン風マスコット☆プレゼントやイベントを華やかに彩って盛り上げてくれる★マスコットと一緒にコンフェッティやスパンコールなどを入れてアレンジを楽しんで♪■サイズ約10×5.7×29cm■主な素材・原料ポリエステル●ハート形ケースの中にマスコット入り●ケースにシールを貼ったり中に小物を入れたりして、カスタマイズ可能■シナモロール■ハローキティ■マイメロディ■クロミ■ポムポムプリン■ポチャッコ■ハンギョドン■タキシードサム新品タグ付きバラ売り お値下げ不可です。全８種8点セット



サンリオ バルーン風マスコット 全８種 キャラクターグッズ ♡レア ...



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