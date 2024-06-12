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商品詳細
種類···模造刀・模擬刀模造刀なので切れません。セット内容:3点・模造刀2点・刀掛台傷や塗装の剥がれは多少あるので、写真などをみて判断してください。サイズ(約)模造刀1鞘800mm刀身1050mm模造刀2鞘520mm刀身690mm刀掛台幅500mm高さ530mm
http://narcologia.ru/goods/calling876150.html
http://narcologia.ru/goods/stage500597.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle254425.html
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