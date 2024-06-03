polytone mega brute ジャズギターアンプ

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ポリトーン メガブルート ソニックサーキット仕様20cmスピーカー100W出力の古き良きジャズギターアンプです。寸法 335x220x310重量 約9kg付属品 カバー、電源ケーブル2010年頃某楽器店で中古で購入(当時の購入価格が9万弱くらいだったと思います。参考定価は税込16万。)1年に1〜2度程度セッションに持っていきましたが、ここ3年くらいはその機会も無くなってしまったので、使って頂ける方にお譲りしたく思います。スプリングリバーブ含め、動作は問題なく思います。状態は年代の割にはきれいだと思いますが、質問などございましたら写真追加可能です。コンパクトで軽いので、ボリュームを絞れば自宅での練習にも最適です。ソニックサーキットによる音作りの幅が広いアンプですが、やはりジャズギターの暖かく太い音が得意なアンプです。もちろんホロウボディのギターがベストマッチしますが、アンプ音色の個性が強いので、ソリッドボディのギターでトラディショナルなジャズギターをやりたい人にこそ一度試してみて欲しいです。