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商品詳細
作品をご覧いただきありがとうございます。油絵『上海の夢』キャンバスサイズ:SM額：ゴールド (約28.5×35.5)海上から見た幻想的な夜の上海を表現できる様に描きました。どうぞ宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic56512.html
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