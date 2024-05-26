掛け軸 玉苑 七福神 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

掛け軸玉苑七福神絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）398×1012ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 玉苑 七福神 大黒天 毘沙門天 恵比寿天 寿老人 福禄寿 弁財天 布袋尊 家内安全 開運 招福 吉祥 吉兆 長寿 円満 縁起物 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#玉苑#七福神#大黒天#毘沙門天#恵比寿天#寿老人#福禄寿#弁財天#布袋尊#開店#開業#開店祝い#開業祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話