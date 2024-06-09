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CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
商品番号 Q38267583360
商品名

CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOカシオWK-21076鍵盤電子ピアノキーボード中古品で購入しましたが全く使用しなかったので出品します。○メーカー価格：42,000円○鍵　盤：76鍵○サイズ：幅118.7cm　奥行40.0cm　高さ15.5cm○重　量：7.2kg（本体）○スピーカー：12cm×2（出力2.5W＋2.5W）○機　能・ピアノのように音の強弱が表現できるタッチレスポンス（強弱付き鍵盤）・ステレオグランドピアノ音色をはじめとした570音色を内蔵・自動伴奏機能（リズム180セット、オートハーモナイズ）・ミュージックプリセット　305セット・メトロノーム機能・録音機能・外部マイクやオーディオ機器からのサンプリング機能・レッスンパートセレクト（右手/左手/両手）・レッスンや鑑賞が楽しめるソングバンク　152曲・ヘッドホン端子・オーディオ入力端子・USB端子[商品状態]○通電、動作確認済み○CASIO純正ACアダプタ　日本語シート　楽譜たて付属○スイッチ周り、日本語シートついてます○全体的に綺麗ですが、中古品を購入した物なのでご理解ある方のみお願いします○クロネコヤマトにて出荷予定段ボールで梱包して出荷離島、北海道は送料の関係で＋2600円となります。
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