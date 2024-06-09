- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- その他
- >
- CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
CASIOカシオWK-21076鍵盤電子ピアノキーボード中古品で購入しましたが全く使用しなかったので出品します。○メーカー価格：42,000円○鍵 盤：76鍵○サイズ：幅118.7cm 奥行40.0cm 高さ15.5cm○重 量：7.2kg（本体）○スピーカー：12cm×2（出力2.5W＋2.5W）○機 能・ピアノのように音の強弱が表現できるタッチレスポンス（強弱付き鍵盤）・ステレオグランドピアノ音色をはじめとした570音色を内蔵・自動伴奏機能（リズム180セット、オートハーモナイズ）・ミュージックプリセット 305セット・メトロノーム機能・録音機能・外部マイクやオーディオ機器からのサンプリング機能・レッスンパートセレクト（右手/左手/両手）・レッスンや鑑賞が楽しめるソングバンク 152曲・ヘッドホン端子・オーディオ入力端子・USB端子[商品状態]○通電、動作確認済み○CASIO純正ACアダプタ 日本語シート 楽譜たて付属○スイッチ周り、日本語シートついてます○全体的に綺麗ですが、中古品を購入した物なのでご理解ある方のみお願いします○クロネコヤマトにて出荷予定段ボールで梱包して出荷離島、北海道は送料の関係で＋2600円となります。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper396209.html
http://narcologia.ru/goods/enquire455589.html
http://narcologia.ru/goods/message863127.html
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
http://narcologia.ru/goods/housekeeper396209.html
http://narcologia.ru/goods/enquire455589.html
http://narcologia.ru/goods/message863127.html
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード
CASIOカシオ WK-210 76鍵盤 電子ピアノ キーボード