ネヲサイコヒーリング楽団ペルソナ フライヤー ホタル慎一郎

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商品詳細
■ヴィジュアル系コレクション整理先着順でご購入下さい#星丘公園_ヴィジュアル系フライヤー#ヴィジュアル系商品はこちら■商品■ネヲサイコヒーリング楽団ペルソナフライヤー現ホタル慎一郎■状態■クリアファイルに入れ保管してました配布品のため入手時からの初期傷がある場合がございます上記の状態、自宅保管をご理解いただける方のご購入をお願いします■発送■破損・防水対策として丁寧にビニール+片面厚紙補強封筒に「折曲厳禁シール」を貼り安心メルカリ便「匿名ネコポス」発送■その他■古いフライヤーチラシは元からコピーの物、店頭やライブ入場時の配布品のため折られてる物、ホチキス穴、パンチ穴、ヨレなどその他経年の傷みがある物もございます、その点ご了承下さい画像にてご確認ください購入前に必ずプロフィールをご覧になり、ご納得された上で購入をお願いします-検-ラフィリアhotaruJullyカリメロぐりむしゃるろっとShullaビジュアル系ヴィジュアル系V系Visualデモテープ未開封新品限定盤無料配布チラシフライヤーCD#Buyee#doorzo#メルカリライブ出品大会10172344
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