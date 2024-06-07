YAMAHAフルート⭐︎YFL-221

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YAMAHAの初心者向けフルートです⭐︎定価65,000円付属品もひと通り揃っています！購入したのはだいぶ前ですが使用回数はあまり多くなく、タンポの状態も良好です。※気をつけて保管していたのでサビたりはしていませんが、経年による金属のくすみがあります。※外側のソフトケースにキズあり(画像5枚目参照)出品に際して全体的に磨いておりますが、あくまで素人メンテナンスということをご了承ください。中古品ということをご理解いただける方のみご購入をお願いいたします！