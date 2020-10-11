ドラゴンボール　孫悟空　フィギュア

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商品詳細
UFOキャッチャーの景品です。ドラゴンボールの孫悟空のフィギュアになります。大きさは写真４枚目をご参照ください。フィギュアをスタンドに固定し、飾る形になります。箱から出してしまいましたが、一度も飾ることなく暗所にて保管していました。キズ等はありません。気泡緩衝材に包み、箱に入れて取扱い注意で発送致します。お値下げ不可です。ご了承ください。
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