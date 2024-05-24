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CASIO 電子キーボード　CTK-496
商品番号 X26450657935
商品名

CASIO 電子キーボード　CTK-496
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,477 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メーカー名】CASIO（カシオ）【型番】CTK-496・子供が使っていましたが丁寧に使っていた為　比較的綺麗だと思います。・アルコールによる拭き取りはしましたが　取りきれない少しの汚れやキズはご了承ください。・音出し確認済みです。・鍵盤の凹凸はありません。【付属品】・本体、譜面スタンド、純正電源ケーブル、当方はタバコは吸っておりません。またペットは飼っておりません。種類···電子ピアノ即購入○
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