CASIO 電子キーボード　CTK-496

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【メーカー名】CASIO（カシオ）【型番】CTK-496・子供が使っていましたが丁寧に使っていた為 比較的綺麗だと思います。・アルコールによる拭き取りはしましたが 取りきれない少しの汚れやキズはご了承ください。・音出し確認済みです。・鍵盤の凹凸はありません。【付属品】・本体、譜面スタンド、純正電源ケーブル、当方はタバコは吸っておりません。またペットは飼っておりません。種類···電子ピアノ即購入○