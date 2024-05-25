CASIO 電子ピアノ　TONE BANK CA100

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商品詳細
種類···電子ピアノ古いものになります。私が弾いてみたくて買ってもらったものの、結局弾ききれずほとんど使わずそのまま自宅保管でした。電源もあります。全鍵盤音がなります。デモ演奏も問題なしでした。鍵盤は確認後にアルコール消毒してます。また今では使用できませんが、CASIOの保証書もあります。説明書はありません。これは同梱値引ありません。（購入当時の箱で鍵盤痛めずに送るためです）よろしくお願いします。
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